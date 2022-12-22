Какой будет погода в Беларуси на католическое Рождество? 22.12.2022, 13:08

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Прогнозы синоптиков разошлись.

В Беларуси после небольшой оттепели, кажется, вернутся холода. Атмосферный фронт принесет в страну холодный воздух. Но, скорее всего, ненадолго. Вот какая погода ждет белорусов на выходных 24-25 декабря и, предварительно, на Новый год.

Как сообщил автор телеграм-канала о погоде в Беларуси @nadvorie со ссылкой на данные сервиса Windy.com, в субботу, 24 декабря, пройдет холодный фронт, за которым в нашу страну придет морозный воздух со Скандинавии.

По его словам, «фронт на счет осадков не активный: немного дождя с переходом в снег (не обязательно)».

«В морозном воздухе, как это часто случается за холодными фронтами, сформируется небольшой промежуточный антициклон «В». Он-то и определит погоду на значительной части РБ в воскресенье [25 декабря] и понедельник [26 декабря]», — рассказал автор тг-канала.

Промежуточный антициклон — антициклон (часто лишь гребень повышенного давления без замкнутых изобар) между двумя последовательными циклонами серии циклонов, пояснил он.

И добавил: «Ночью -7..-12°, на севере под утро при прояснениях -14..-16°. Днем в воскресенье -3..-7°, на юго-западе в зоне фронта около 0° и снежок».

Однако в понедельник, согласно его анализу, антициклон отойдет на восток и снова за теплым фронтом в Беларусь начнет поступать сырость с Атлантики. Во вторник 27 декабря, предварительно, дойдет даже до +2..+5°.

«Тепло будет и в среду, и четверг, и в пятницу, и в субботу, и на Новый год», — не порадовал любителей настоящей зимы специалист.

«Ура, традиционный новогодний дождь!», «Нинада нам холодины!», «Надо… Зима должна быть зимой! А не этим г, что сейчас!», — прокомментировали подписчики телеграм-канала.

Что говорит Белгидромет?

Синоптики Белгидромета, традиционно, дают текстовый прогноз лишь на три ближайших дня.

По их словам, в субботу 24 декабря «сохранится влияние фронтального раздела и влажной воздушной массы атлантического происхождения».

«Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица», — сообщили специалисты.

По прогнозу Белгидромета, температура воздуха составит ночью -2..+3°С, днем 0..+4°С.

А на католическое Рождество, 25 декабря, по данным белорусских синоптиков, ночью по югу, а днем и в западных районах республики местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

«Температура воздуха минимальная ночью -2..-9°С, по северу Беларуси при прояснениях до -11°С, по югу около 0°С; максимальная днем -5..+2°С»

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