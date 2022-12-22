Гиркин высмеял ранение Рогозина в Донецке 1 22.12.2022, 13:19

5,964

Игорь Гиркин (Стрелков)

Экс-главе Роскосмоса посоветовали проводить праздники подальше от передовой.

Российский террорист Игорь Гиркин посоветовал экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину впредь «при посещении фронта» проводить праздники подальше от передовой.

«Уважаемые киевские партнеры вновь продемонстрировали, что цинично не намерены признавать ни чьи заслуги в изумительной подготовке ВКС РФ к текущей «СВО». И не смотря на то, что господин Рогозин внес колоссальный вклад в отсутствие у нас космической разведки - даже ему не дали спокойно отметить 59-й день рождения в скромном фронтовом ресторане «Шеш-Беш», - написал террорист в своих соцсетях.

Он добавил, что «если бы кремлевские гномы умели учиться на чужих уроках», то он «порекомендовал им что-нибудь в данной связи».

«Но они совершенно необучаемы. Поэтому и мне больше добавить нечего. Разве что посоветовать - «при посещении фронта» - проводить время и праздники не в донецких, а в ростовских ресторанах - оно пока безопаснее», - отметил оккупант.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в гостинице оккупированного Донецка. Вместе с российским функционером был ранен еще и "глава правительства «ДНР» Виталий Хоценко.

Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, «проникающее осколочное ранение ягодиц», а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».