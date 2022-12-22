Украинский полковник о вторжении из Беларуси: Мы их просто порубим 22.12.2022, 13:34

2,724

ВСУ готовы отразить повторное нападение с севера.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, чтобы сухопутный контингент из Беларуси для Украины был по-настоящему серьезным, им нужно обладать корпусом численностью не менее 40 тысяч.

Такое мнение он высказал в эфире «Эспрессо».

Военный эксперт дал комментарий о вероятности провокации со стороны Беларуси с целью полноценного вторжения в Украину.

«Может произойти все, что угодно. У противника нет правил, поэтому воевать с ним очень трудно. Что касается возможного сухопутного вторжения со стороны Беларуси, я это не исключаю, но, на мой взгляд, вероятность 50 на 50. Вспомним, что они уже заходили в Украину в начале полномасштабного вторжения именно из Беларуси, именно в Чернобыльскую зону, довольно большим корпусом и даже окопались в Рыжем лесу, чтобы их сухопутный контингент для нас был по-настоящему серьезным и нам было действительно тяжело, чтобы они нам могли нанести какое-то огненное поражение, то им нужно иметь корпус численностью не менее 40 тысяч, а на эту минуту у них едва 15 тысяч», - отметил эксперт.

Петр Черник продолжил, что 40-тысячный корпус должен иметь не менее 825 танков, 2500 бронированных машин, 900 стволов артиллерии, которых там нет. И самое главное, у них должно быть воздушное прикрытие, а сегодня ни одна их машина в наше воздушное пространство безнаказанно не зайдет, все без исключения будет сбито.

«К тому же мы имеем новую линию Маннергейма (полоса фортификационных сооружений, названная по имени главнокомандующего финскими войсками в советско-финской войне Карла Густава Маннергейма - ред.). Если они отважатся на такой акт суицида, а это будет именно акт суицида, то мы их просто порубим. Нам придется отвлекать какие-то свои силы и средства, но на ход войны это никоим образом не повлияет. Об этом говорим и держим в нашем информационном поле этот угрожающий нарратив, и в какой-то части они добиваются усталости, которая влечет за собой ошибки, а это надо понимать, как будет на самом деле, я не знаю. Ему некуда бежать кроме Китая, но туда нужно еще физически доехать», - заметил Черник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».