В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы и автоматные очереди 1 22.12.2022, 13:42

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Появилась информация о перестрелках оккупантов друг с другом.

Во временно контролируемом россиянами Мелитополе – неспокойно: горожане сообщают о мощных «хлопках» и стрельбе, а центр по неизвестным причинам заблокирован оккупационной «полицией».

Об этом ссылаясь на информацию, полученную 22 декабря непосредственно от местных жителей, пишет региональное информационное агентство «Мелитополь».

«Звуки не являются характерными для учений: то взрывы, то стреляют из автоматов. Что-то взрывается или детонирует. Еще и из автоматов стреляют. В самом центре города происходят странные события. на центральной площади все оцеплено, много полицейских», – говорится в сообщении.

Вероятно, стрельба может быть связана с «внутренними разборками» в рядах оккупантов. Как сообщил 21 декабря городской голова Мелитополя Иван Федоров, накануне на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыла очередная партия кадыровцев.

«Они заняли блокпосты от Мелитополя до Васильевки, агрессивно ведут себя на дорогах, угрожают гражданским. Но если раньше эти «ток-воины» в основном мародерили предприятия и запугивали местное население, то теперь имеют еще одну важную задачу: контролировать мобилизованных, которые абсолютно неадекватны, непрогнозируемы и могут разбежаться в любой момент», – заметил мэр, который назвал эти события «танцами жаб с гадюками».

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