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«Уберите уже это видео!»: у Соловьева сдали нервы от кадров с Зеленским в США

  • 22.12.2022, 13:52
  • 1,646
«Уберите уже это видео!»: у Соловьева сдали нервы от кадров с Зеленским в США

Пропагандист сорвался во время в эфире российского ТВ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев не выдержал показа в своей программе кадров о визите президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соловьев расспрашивал российского «эксперта», как тот оценивает визит президента Украины в США. В это время на экране демонстрировали видео, на котором Зеленский в Конгрессе вручает спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг из-под Бахмута с надписями бойцов.

«Ребята, редакторы, уберите уже это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут!» - внезапно сорвался Соловьев.

После этого видео с Зеленским в Конгрессе пропало с экрана.

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