«Такой кусок способен убить человека» 22.12.2022, 13:54

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Лед с крыши многоэтажки рухнул на козырек свадебного салона в Барановичах.

Салон по продаже свадебных принадлежностей в Барановичах серьезно пострадал после падения кусков льда с крыши многоэтажки на улице Царюка. Директор торговой точки Мария винит в происшествии коммунальные службы, пишет Intex-press.

Снег и лед на крыше здания, где находится свадебный салон, стал скапливаться (а впоследствии и падать вниз) после капремонта дома в 2020 году, когда ровную крышу многоэтажки сделали скатной. С тех пор, по словам директора, огромные глыбы снега и льда на крыше образуются каждую зиму.

— После этого ремонта снег неоднократно падал с крыши, создавая проблемы не только для моего магазина, но и для людей, которые ходят по тротуару, — сообщила Мария.

На протяжении этих двух лет девушка регулярно обращалась в различные городские инстанции с просьбой своевременно убирать с крыши снег и лед. Иногда это помогало: снег счищали. Но в этом году на ее очередное обращение службы не среагировали, что повлекло за собой печальные последствия.

— 22 декабря, в половине пятого утра, огромные куски льда обвалились с крыши, серьезно повредив рекламную вывеску, входную группу, водосточную систему и металлическую крышу магазина, о чем мне сообщили сотрудники салона. Когда я приехала, к салону, я была просто в шоке: куски льда и обломки рекламного стенда валялись прямо на тротуаре. Результат последствий: 4000 долларов, — рассказала директор.

По словам девушки, размер глыбы, рухнувшей с крыши многоэтажки, составляет около одного метра.

— Такой кусок не только повредит любую вывеску, но и запросто способен убить человека! Повезло, что обвал произошел рано утром и на тротуаре не оказалось пешеходов, — отметила Мария.

Для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание служб города к этой проблеме, девушка вновь начала обзванивать различные инстанции.

— Никто толком не может ничего ответить! Разве это нормально? В аварийной службе сказали: пусть пешеходы ходят дальше от дома либо переходят на соседнюю сторону дороги. Но ведь по тротуару ходят дети! Группа магазинов в этом доме работает с 2010 года, почему не учитываются их интересы? Разве сложно вовремя убирать лед? — возмутилась Мария.

Директор свадебного салона не намерена спускать «ситуацию на тормозах». Для начала она решила ехать в исполком, а после в прокуратуру.

— Я уже устала упрашивать службы города выполнять свои обязанности, — заключила девушка.

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