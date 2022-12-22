«Белорусские службы что-то готовят»: в Польше заявили о новой провокации на границе 22.12.2022, 14:01

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На границе Польши с РБ участились провокации с телами «погибших мигрантов».

Лукашенковская пропаганда снова заявила об обнаружении тела мигранта у границы с Польшей. Но в Варшаве опровергли их провокацию и предупредили о новой опасности.

Об этом пишет Wiadomosci.wp.pl со ссылкой на пограничников Польши.

Белорусские пограничные службы писали, что тело обнаружили возле построенного Польшей забора на границе. Также белорусы заявляют, что среди вещей погибшего нашли якобы приказ о депортации из Польши от 19 декабря 2022 года.

Польские пограничники заявляют, что это провокация, направленная на обвинение польской стороны. Они говорят, что благодаря существующему электронному заграждению постоянно мониторят ситуацию на польско-белорусской границе.

Каждое приближение к забору и попытки незаконного пересечения границы сразу обнаруживается. Так было и в этом случае.

«Место, где было замечено передвижение людей с белорусской стороны, также наблюдали с помощью тепловизора. Как сообщили в пограничной службе, около часа ночи во время проверки этого места лиц не обнаружено», – говорится в заявлении Пограничной службы Польши.

Впоследствии, говорят пограничники Польши, на дороге в нескольких метрах от шлагбаума с белорусской стороны появились белорусские службы, которые начали фотографировать место.

«Утром 21 декабря они обнародовали информацию о якобы передаче польскими службами трупа в Беларусь, хотя на записях видно, что на подготовку провокации у них ушло несколько часов», – говорится в сообщении пограничников Польши.

«Понятно, что белорусские службы что-то готовят. Они появляются здесь еще несколько раз. Патрули с поста всегда направляются на сигнализированные места, чтобы проверить, нет ли попытки незаконного пересечения границы», — подчеркнула спикер Подлясского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович.

На Подляшье до конца года действует запрет на приближение к польско-белорусской границе на расстояние менее двухсот метров. Пограничная служба подала заявление о продлении запрета.

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