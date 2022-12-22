Общение орангутанов пролило свет на происхождение человеческой речи 22.12.2022, 14:02

Вокальный репертуар приматов оказался достаточно богатым.

Чтобы понять, как возник и развивался человеческий язык, ученые много лет ведут наблюдения за нашими ближайшими родственниками — человекообразными обезьянами. И порой результаты таких наблюдений оказываются неожиданными.

Любой человеческий язык состоит из гласных и согласных, однако у большинства обезьян крики преимущественно состоят из гласных, звонких звуков. Так откуда же в нашей речи появились согласные?

Чтобы это выяснить, ученые из Уорикского университета (Великобритания) сравнили паттерны согласных звуков в вокальном репертуаре трех основных линий человекообразных обезьян, которые дожили до наших дней, — орангутанов, горилл и шимпанзе. В отличие от других приматов, таких как макаки и капуцины, человекообразные обезьяны используют и гласные, и согласные звуки, но их пропорции отличаются от любого человеческого языка.

Так, например, у горилл использование согласных встречается в одних популяциях, но отсутствует в других, а у шимпанзе согласных звуков всего один-два, и они применяют их довольно редко. Однако, когда исследователи изучили вокальный репертуар орангутанов, их ждал сюрприз: эти обезьяны охотно использовали согласные звуки, чмокая, щелкая и фыркая.

По мнению ученых, такое вокальное богатство орангутанов связано с их особой средой обитания: в то время как африканские обезьяны много времени проводят на земле и могут свободно использовать все четыре конечности, орангутаны живут на деревьях, где нередко как минимум одна рука должна держаться за ветку дерева. Как итог — они используют собственный рот в качестве «пятой конечности»: с помощью губ, языка и челюстей ловко манипулируют пищевыми объектами.

Возможно, развитый мышечный контроль рта и позволил орангутанам расширить типичный для приматов вокальный репертуар. Это позволяет предположить, что и у наших предков сдвиг в сторону человеческих способов общения произошел еще во время жизни на деревьях — задолго до того, как они начали ходить по земле.

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