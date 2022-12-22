Вдова театрального критика Алексея Стрельникова рассказала о его гибели 4 22.12.2022, 14:20

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Алексей Стрельников

Фото: «Белсат»

39-летний театральный критик погиб из-за несчастного случая.

Вдова журналиста, искусствоведа и театрального критика Алексея Стрельникова, который недавно погиб из-за несчастного случая, рассказала в «Фейсбук», как это произошло. 39-летний театральный критик провалился по лед, выбрался, но помощь не успела прийти:

— Боль разрывает меня. Но каждый горюет и боится по разному и я принимаю вопросы, которые задают. Семья попросила написать меня этот пост, чтобы друзья знали, что произошло.

Леша ехал на театральный воркшоп. В прекрасное красивое место на природе, далеко от населенных пунктов. Я поддерживала его. А он радовался, природе и работе с людьми.

Дороги занесло и им пришлось переходить озеро. Это не было легкомысленное решение.

Но. Леша провалился под лёд. Он выбрался. Но стоял крепкий мороз. Помощь не успела прийти. Я знаю, что Леша сделал все, что было в его силах и больше, лишь бы остаться здесь с нашим сыном. Слова несчастный случай сейчас стали настоящими.

Утром в тот день мы созвонились, мы говорили 10 минут, Леша гулял утром со Львом и сказал, как хорошо вдвоем они провели время. Леша был очень спокойный в этом разговоре. И как мне сказали потом, он оставался таким до самого конца, спокойным и человечным. Но почему-то я это знала и так.

Давайте вместе вспоминать нашего дорогого человека. Пускай у нас в душе боль и утрата, но там должно найтись место миру и человечности. Этого бы Леша очень хотел.

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