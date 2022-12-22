Бойцы Нацгвардии эффектно разгромили позиции РФ под Бахмутом
- 22.12.2022, 14:26
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Уничтожены артиллерийские батареи врага.
В сети опубликовали видео работы бойцов Нацгвардии Украины по позициям РФ: уничтожено несколько орудий, среди них - старая советская «Рапира».
Информация обнародована в Telegram-канале Андрея Цаплиенко, украинского военного журналиста
В комментарии к записи указано, что сражение ведут следующие подразделения 4-й бригады Нацгвардии:
гаубическая батарея;
минометная батарея;
аэроразведка.
По первым кадрам видно, что оккупанты устроили позиции у опор высоковольтных линий передач.
Далее в течение нескольких секунд поочередно наносятся удары по живой силе и технике армии.
несколько раз ударили в поле - за мгновение до прилета видны фигурки оккупантов;
последний удар - по складу БК, расположенному в здании в ближайшем селе.
Авторы видео перечисляют потери РФ после ряда ударов Нацгвардии:
противотанковое орудие МТ-12 «Рапира» - калибра 100 мм, способна стрелять на расстояние от 1 до 8 км (в зависимости от вида снаряда) - 1 ед;
миномет – 1 ед.;
живая сила армии РФ – около 10 чел.;
состав БК – 1 шт.