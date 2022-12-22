В Херсонской области вспыхнул конфликт между ФСБ и военными РФ 1 22.12.2022, 14:33

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Оккупанты «отжимают» друг у друга транспортные средства.

Между российскими силовиками и военными на Херсонском направлении разразился конфликт из-за недостаточного материального обеспечения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Между оккупационными силовиками (Росгвардия, ФСБ) и военными нарастает напряжение из-за недостаточного материального обеспечения. Да, первые отбирают лучшие транспортные средства, которые доставляют оккупанты на временно оккупированные территории», - говорится в сообщении.

Российские военные получают обеспечение потребностей по избыточному принципу. Ситуацию усугубляет негласный запрет на доставку новых транспортных средств через Крым, который ввели оккупанты.

«Такая ситуация снижает нравственное состояние россиян на левом берегу Херсонщины», - отмечают в Центре сопротивления.

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