ФИФА обновила рейтинг: Аргентина — вторая, а Беларусь на дне первой сотни

ФИФА обновила рейтинг: Аргентина — вторая, а Беларусь на дне первой сотни4
- 22.12.2022, 14:39
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Первые по-прежнему бразильцы.
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг футбольных сборных. Победительница ЧМ мира в Катаре Аргентина поднялась на вторую строчку. Бразилия по-прежнему первая, а серебренные призеры мундиаля — французы — третьи.
Национальная команда Беларуси потеряла одну позицию и расположилась на 97-й строке.
Рейтинг ФИФА
1. Бразилия — 1840,77 очка
2. Аргентина — 1838,38
3. Франция — 1823,39
4. Бельгия — 1781,3
5. Англия — 1774,19
6. Нидерланды — 1740,92
7. Хорватия — 1727,62
8. Италия — 1723,56
9. Португалия — 1702,54
10. Испания — 1692,71...
97. Беларусь — 1221,68