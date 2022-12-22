ФИФА обновила рейтинг: Аргентина — вторая, а Беларусь на дне первой сотни 4 22.12.2022, 14:39

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Первые по-прежнему бразильцы.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг футбольных сборных. Победительница ЧМ мира в Катаре Аргентина поднялась на вторую строчку. Бразилия по-прежнему первая, а серебренные призеры мундиаля — французы — третьи.

Национальная команда Беларуси потеряла одну позицию и расположилась на 97-й строке.

Рейтинг ФИФА

1. Бразилия — 1840,77 очка

2. Аргентина — 1838,38

3. Франция — 1823,39

4. Бельгия — 1781,3

5. Англия — 1774,19

6. Нидерланды — 1740,92

7. Хорватия — 1727,62

8. Италия — 1723,56

9. Португалия — 1702,54

10. Испания — 1692,71...

97. Беларусь — 1221,68

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