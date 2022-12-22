Мощный сигнал Москве 2 Джон Хербст, Atlantic Council

22.12.2022, 14:42

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Джон Хербст

Что изменит визит Зеленского в США.

Визит Зеленского в Соединенные Штаты оказался успешным для президентов Байдена и Зеленского и укрепил отношения между США и Украиной. В ходе этого визита Украина получила систему ПВО Patriot — самую передовую систему вооружения, которую Соединенные Штаты еще не предоставили.

Это послужило четким сигналом Москве о том, что инвестиции США в оборону Украины будут только расти. Сердечная встреча Зеленского с Байденом и восторженно встреченное обращение к Конгрессу еще раз подчеркнули это.

В то же время визит также выявил сохраняющиеся нюансы в двусторонних отношениях.

Решение отправить системы Patriots очень важно, но Соединенные Штаты по-прежнему не хотят предоставлять артиллерию, танки и истребители большей дальности, которые ускорили бы победу Украины. Эта победа во многом отвечает интересам США, потому что ревизионистские цели Владимира Путина выходят за пределы Украины и угрожают союзникам по НАТО.

Один неловкий момент во время этого визита произошел во время пресс-конференции Байдена, когда он пытался объяснить, почему Соединенные Штаты не предоставляют наступательное оружие. Зеленский приехал в Соединенные Штаты, чтобы укрепить свои отношения с Байденом, поэтому не бросал ему напрямую вызов по этому поводу; но в его обращении к Конгрессу прозвучал сдержанный запрос на поставку более совершенного оружия.

Многие комментаторы называют визит Зеленского историческим.

Это верно только в том случае, если Украина выиграет эту войну. Украина победит, если ее поддержка со стороны США не ослабнет; и эта победа наступит быстрее, если Белый дом решит отправить оружие, которое запрашивает Украина. Визит Зеленского, безусловно, внес свой вклад в то, чтобы такой исход стал реальностью.

Джон Хербст, Atlantic Council

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