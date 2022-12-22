В Беларуси стартовали продажи ноутбуков, с которыми опозорился Лукашенко 13 22.12.2022, 14:48

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Есть ли в них что-то белорусское?

В Минске 22 декабря стартовали продажи «белорусских ноутбуков», передает БелТА.

«Торжественная церемония» прошла в Galleria Minsk.

«Первый белорусский ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Это отечественная разработка, созданная на основе передового опыта и технологий. Это современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения», — рассказал генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко.

Гендиректор пояснил, что над созданием продукта «трудилась большая команда дизайнеров, инженеров, разработчиков, схемотехников, программистов, производственников, маркетологов с международным опытом работы».

Напомним, первый «отечественный ноутбук» Александр Лукашенко представил 1 сентября 2022 года на «открытом уроке». В Сети быстро отыскали очень похожую модель — Lenovo IdeaPad 3.

Запустить серийное производство «отечественных ноутбуков» хотели в ноябре, но позже сроки перенесли на декабрь. В 2023 году планируется выпустить около 80 моделей.

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