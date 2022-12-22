Украинские пограничники потроллили раненого Рогозина 3 22.12.2022, 14:51

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Нарушителю украинской границы «вручили протокол».

Украинские пограничники потроллили экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, получившего ранения во время обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецке.

«На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин России Рогозин незаконно пересек украинскую границу… Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его «передали» во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи», — говорится в сообщении украинских пограничников

Напомним, Рогозин был ранен в результате обстрела ресторана в Донецке, где он праздновал свой день рождения.

Бывший глава «Роскосмоса» получил осколочные ранения в спину, мягкие такин головы и проникающее осколочное ранение ягодиц. Во время обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 ранены.

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