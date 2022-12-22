Под Минском сдается огромный особняк в стиле барокко 5 22.12.2022, 15:24

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За него просят астрономическую цену.

Телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск» нашел в базе Realt впечатляющий коттедж. Во-первых, внешне дом выглядит роскошно. Внутренняя начинка понравится тем, кто фанатеет от стиля барокко. Во-вторых, он занимает 500 «квадратов». А некоторые предметы интерьера напоминают героев из мультика «Красавица и Чудовище». Особняк сдают на длительный срок. Посмотрите, за что просят 7 тысяч долларов в месяц.

Дом находится в дачном поселке «Крыжовка». Он построен из кирпича в 2003 году. Особняк занимает 512,5 м². Вот, что там есть.

Больше всего площади отведено под гостиную, которая кажется еще больше за счет второго света. Здесь стены украшает роспись ручной работы в итальянском стиле.

Кроме этого, в доме есть столовая и три спальни с личными санузлами и одна спальня без санузла. Но на этом количество ванных комнат не ограничивается. Их в доме пять. В одной есть встроенная в пол круглая ванна. Кстати, вся сантехника — от бренда Villeroy&Boch.

Есть и специализированные комнаты. Например, для детей сделана игровая с музыкальной колонкой и настольными играми. Для взрослых — зал с бильярдом. В таком особняке нашлось местечко и для винной комнаты с идеальным температурным режимом для хранения вин, а также имеются два кабинета.

Некоторые детали интерьера напоминают сказку о «Красавице и Чудовище». Уж очень они выразительны, согласитесь.

Конечно, чтобы убрать такой дом самостоятельно, нужно потратить несколько дней. Но владельцы продумали комнату и для персонала. Есть даже домик для охраны, если что.

Вообще интерьером занималась дизайнер. В доме есть вещи и предметы из дорогостоящих материалов: штучный паркет ручной работы, натуральный камень, дерево ценных пород, два итальянских камина.

Сам участок занимает около 15 соток. Во дворе стоит утепленный гараж на четыре автомобиля, а также есть две беседки. Одна — с камином, мангалом и печкой вмещает 30 человек. Вторая беседка — на 15 человек. На участке также есть открытый бассейн, но он для летних деньков.

Дом сдают за 7 тысяч долларов в месяц.

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