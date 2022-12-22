В Украине ликвидировали недавно отправленного на фронт «мобика» из Кулебак 2 22.12.2022, 15:01

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фото: OSINT

Захватчик ранее служил в десантных войсках.

На войне в Украине ликвидирован оккупант Кирилл Колобаев из города Кулебаки Нижегородской области. Он встречался с украинкой.

Об этом сообщает в Тelegram-канале журналист-расследователь Иракли Комахидзе. Гибель подтвердили в социальных сетях друзья уничтоженного захватчика.

Из некролога стало известно, что Колобаева только недавно отправили на войну. Он был мобилизован. Захватчик провел в пути около 20 часов, чтобы пополнить ряды «200-х» в Украине.

Оккупанту было 28 лет, ранее он служил в десантных войсках. Колобаев состоял в отношениях с уроженкой украинского Луганска Анастасией Колтак.

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