Уникальный метеор переписал историю Солнечной системы 1 22.12.2022, 15:08

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Откуда он прилетел?

В понедельник, 22 февраля 2021 года, в канадской провинции Альберта наблюдали падение крупного метеорита. Это событие произошло в ранние утренние часы и попало в камеры автомобильных видеорегистраторов и в объективы систем видеонаблюдения. Наибольшее число очевидцев заметили падение небесного тела, находясь к северо-западу от Калгари. Взрывов или шума от метеорита слышно не было, так что скорее всего он полностью сгорел в атмосфере Земли, пишет Hightech.

Как появилась Солнечная система?

Солнечная система сформировалась около 4,5 млрд лет назад из плотного облака межзвездного газа и пыли. В какой-то момент оно рухнуло, возможно, из-за ударной волны соседней взорвавшейся звезды. Когда это произошло, появилась солнечная туманность.

Гравитация притягивала все больше материала в центр. В конце-концов давление в ядре стало настолько большое, что атомы водорода начали объединяться и образовывать гелий, высвобождая огромное количество энергии. Так появилось Солнце, и, в итоге оно собрало более 99% доступной материи.

Из оставшегося материала стали слипаться «глыбы вещества», пишет НАСА. Они врезались друг в друга, образуя все более крупные объекты. Некоторые из них выросли настолько, что гравитация превратила их в сферы. Так они стали планетами и большими лунами.

Порядок и расположение планет и других тел в нашей Солнечной системе обусловлены тем, как образовалась Солнечная система. Ближайшие к звезде содержат скалистый материал: только он мог выдержать жару на заре ее рождения. По этой причине первые четыре планеты — Меркурий, Венера, Земля и Марс — небольшие, с твердой каменистой поверхностью.

Тем временем, лед, жидкость или газ, осели во внешних регионах молодой Солнечной системы. Гравитация стянула эти материалы вместе, так появились газовые гиганты Юпитер и Сатурн, а также ледяные — Уран и Нептун.

Оставшийся каменный материал стал не планетами, а поясом астероидов рядом с Юпитером. Другие, более мелкие части из льда превратились в скопление ледяных объектов, которое находится прямо на краю Солнечной системы и на полпути к ближайшим звездам. Речь идет об Облаке Оорта. Ученым еще предстоит наблюдать какие-либо объекты там напрямую, но все данные, которые астрономы получили до сих пор, говорит о том, что все они сделаны изо льда.

В чем проблема?

Теоретически, сама основа понимания зарождения нашей Солнечной системы построена на том, что в этих отдаленных пределах существуют только ледяные объекты и, конечно же, ничего из камня.

Ситуация изменилась в прошлом году, когда международная группа ученых, профессиональных астрономов и астрономов-любителей, во главе с западными физиками-метеорологами сделала снимки и видео каменистого метеороида, который пролетал по небу над Альбертой в виде ослепительного огненного шара. Проанализировав данные об объекте, ученые пришли к выводу — он произошел из середины Облака Оорта.

«Открытие поддерживает совершенно другую модель формирования Солнечной системы, которая говорит о том, что значительное количество каменистого материала сосуществует с ледяными объектами в Облаке Оорта, — говорят ученые. — Результаты исследования нельзя объяснить предпочитаемыми в настоящее время моделями формирования Солнечной системы. Они полностью меняют правила игры».

Почему ученые так считают?

Все предыдущие метеороиды происходили из областей, расположенных гораздо ближе к Земле. Поэтому объект, который пролетел над Канадой и преодолел до встречи с атмосферой планеты огромные расстояния, действительно необычный. Современные камеры Глобальной метеорной сети (англ. Global Fireball Observatory, GFO) наблюдали скалистый метеороид размером с грейпфрут и массой около 2 кг. Проведя расчеты, ученые установили, что он движется по орбите, по которой обычно передвигаются только ледяные долгопериодических кометы из Облака Оорта.

«За 70 лет регулярных наблюдений огненных шаров это один из самых необычных когда-либо зарегистрированных», — объясняет Хадриен Девильпуа, главный исследователь GFO. Также во время полета «огненный шар Альберты» погрузился в атмосферу намного глубже, чем ледяные объекты на аналогичных орбитах. Кроме того, он раскололся точно так же, как каменные метеориты.

Что в итоге?

Метероид заставил ученых пересмотреть общепринятые модели формирования Солнечной системы. Теперь ученые хотят понять, как скалистый объект оказался так далеко от Облака Оорта, чтобы «понять наше происхождение», объясняют эксперты. Чем больше ученые узнают об условиях, в которых сформировалась Солнечная система, тем больше данных получат о том, что необходимо для возникновения жизни.

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