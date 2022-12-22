Поновороссили и бросили 3 Константин Скоркин

22.12.2022, 15:14

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Куда исчезли главари донецких террористов.

Российская аннексия территорий Донбасса резко изменила судьбы местной квазиэлиты, возникшей в результате «русской весны» 2014 года. Местных деятелей оттесняют на второй план назначенцы из России, региональные чиновники, вице-губернаторы и экс-мэры российских городов получают места в «правительствах». Одни «герои» 2014-го пытаются найти себя в местной политике, другие пробуют карьеру «на материке». В большинстве случаев это истории эпичных провалов; кремлевская авантюра не принесла успеха даже искренне преданным ей людям. Первоначальная ставка на авантюристов, которые должны были дестабилизировать восток Украины, сменилась желанием кремлевских «кураторов» просто воспроизвести на захваченных территориях российские реалии с чиновничье-силовой «вертикалью», в которую лучше вписываются бывшие украинские менты и «регионалы», чем идейные «новороссы».

Губарев: «народный губернатор» без портфеля и с арестованной женой

До 2014 года Павел Губарев не был примечательной фигурой. Он владел небольшим рекламным агентством, работавшим с Партией регионов, и не брезговал выступать в качестве Деда Мороза на новогодних корпоративах. В мемуарах он описывал политическую линию своей биографии: русский националистический кружок в студенческом общежитии, участие в тренировочных лагерях РНЕ на территории России, где он играл в регби в команде «Хохлы», депутатство в райсовете от пророссийской партии. Но вряд ли все эти карнавальные подробности делали его весомой фигурой на местном уровне, создавая скорее репутацию фрика.

Все изменилось весной 2014 года. Во время пророссийских беспорядков в Донецке Губарев выдвинулся в качестве митингового вождя, руководил захватом административных зданий, был избран «народным губернатором». Аналитики подчеркивали его тесную связь с бизнес-группой российского олигарха Константина Малофеева, финансировавшего по заданию Кремля приход к власти в Донецке пророссийских марионеток через своего начальника охраны Игоря Стрелкова-Гиркина. Его жена Екатерина Губарева встречала на украинской границе группу боевиков Стрелкова, захвативших затем Славянск. Впоследствии Стрелков обменял Губарева, арестованного СБУ, на офицеров украинского спецназа «Альфа».

Павел и Екатерина Губаревы

Но дальнейшая карьера у Губарева не заладилась. Вместе с Екатериной он создал в октябре 2014 года движение «Свободный Донбасс», претендовавшее на власть в «ДНР». Однако активность конфликтного Губарева, начавшего критиковать порядки в «Новороссии», не нравилась главам «ДНР» — сначала Александру Захарченко, затем его преемнику Денису Пушилину, равно как и кремлевским кураторам. В конце 2014 года на Губарева было совершено покушение «неизвестными». В 2015-м Губареву не позволили взять под свой контроль город Ясиноватую, в 2018-м, когда он попытался выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы «ДНР», вовсе выдавили из «республики», а его партия «Свободный Донбасс» подверглась рейдерскому захвату со стороны людей Пушилина. Екатерина, бывшая депутатом местного «парламента», сохранила позиции в местной политике.

Февраль 2022 года супружеская чета восприняла как второй шанс: Губарев ушел воевать, а вот супруга внезапно всплыла в оккупационной администрации Херсонской области, где взялась курировать социальные вопросы. Очевидно, что через ее руки начала проходить финансовая и «гуманитарная» помощь, которой российские власти пытались купить лояльность местного населения. Место было хлебное, а итоги предсказуемыми: вскоре после оставления Херсона войсками РФ Губареву арестовали российские силовики, обвинив в присвоении 60 млн рублей. Куда делись деньги, остается неясным. Смутно выглядит и судьба самой Губаревой: есть сообщения о том, что она под домашним арестом, сама Екатерина это опровергает.

Ясно другое: Губаревы в очередной раз не вписались в российскую систему, за установление которой в Украине они так боролись. Взлет Губарева в 2014 году был обусловлен хаосом, в который погрузился Донбасс, а также активностью «частно-государственных» партнерств типа связки Малофеева — Стрелкова, которым первоначально была отдана на откуп тема «Новороссии». А более серьезными покровителями (в отличие от того же главы «ДНР» Дениса Пушилина, завязавшего нужные контакты и в АП РФ, и в «Единой России»), супруги Губаревы так и не обзавелись. После аннексии Донбасса и включения его в общероссийскую «вертикаль власти» места таким экзотическим для чиновничьей России персонажам не осталось.

«Отцов ДНР» лишили родительских прав

Не менее показательна судьба другого пророссийского активиста времен «русской весны» Андрея Пургина. Именно он еще в 2005 году стал соучредителем организации «Донецкая республика», продвигавшей идеи донбасского сепаратизма в качестве ответа на победу «оранжевой революции». Организации Пургина покровительствовали местные власти, представленные Партией регионов, а также московские кураторы. Активисты «Донецкой республики» проходили подготовку в лагерях Евразийского движения Александра Дугина и получали финансирование по этой линии. Уголовные дела, возбужденные против сепаратистов при Ющенко, были тихо свернуты после прихода к власти Януковича. Уже в 2012-м соратники Пургина занимались раздачей паспортов будущей «Донецкой республики».

Андрей Пургин

В 2014 году вся предыдущая биография Пургина должна была обеспечить ему первые роли в «ДНР». Действительно, поначалу он стал главой первого созыва «парламента ДНР», однако затем в полной мере повторил судьбу Губарева — постепенное отстранение от всех рычагов власти и вытеснение из политики. Пургину довелось посидеть в местных «подвалах»: в сентябре 2015-го он был смещен с поста главы Народного совета «ДНР» в пользу Дениса Пушилина, а затем арестован за «деструктивные действия». Его сторонники тогда писали, что «идейный» Пургин, в отличие от «системного» Пушилина, был противником Минских соглашений, предусматривавших реинтеграцию Донбасса в состав Украины. Позже Пургин пытался создать «Республиканское движение Донбасса» как легальную оппозицию Пушилину, но получил отказ в регистрации. При этом в местной прессе Пургина обвиняли в том, что он является тайным агентом влияния Украины.

Подобная судьба постигла еще одного идеолога донбасского сепаратизма, историка и журналиста Романа Манекина. В 2017-м он пытался обнародовать информацию об арестованных в «ДНР» гражданах РФ, бывших добровольцах «ополчения», был сам задержан донецким МГБ и подвергнут пыткам, из «подвала» вышел инвалидом. Через три года Манекина вновь арестовали за критику Пушилина и посадили на 2,5 года как «украинского шпиона». На свободу он вышел в ноябре этого года.

Роман Манекин

Идеологи донбасского сепаратизма еще до 2014 года представляли собой довольно маргинальную группу мелких подручных Партии регионов, на фоне которых сами регионалы выглядели респектабельными политиками. Донецкие политики держали при себе сепаратистов в качестве пугала для Киева. После прихода Януковича к власти, когда он делал вид, что занимается евроинтеграцией, Партии регионов было удобно переложить на них задачу по продвижению антизападной пропаганды и борьбе с «украинским фашизмом». В какой-то момент донбасские сепаратисты завязали контакты с Россией, но маргинальная суть не изменилась: воспользовавшись ими как идеологическим прикрытием, Кремль захватил власть в регионе и отправил их на свалку истории.

Из донецкой степи в степи Калмыкии

Предвидя невозможность карьеры в созданной ими же «народной республике», более дальновидные деятели донбасского сепаратизма решили попытать счастья в «материковой» России. Способствовал этому и уход из АП РФ Владислава Суркова, прежнего куратора Донбасса.

Одним из первых подобный «транзит» осуществил Дмитрий Трапезников. До войны — функционер футбольного клуба «Шахтер», принадлежащего олигарху Ринату Ахметову, затем мелкий чиновник городской администрации, Трапезников сумел стать влиятельным человеком в период руководства «ДНР» Александром Захарченко, занимая посты первого заместителя его «администрации» и вице-премьера «правительства». После гибели Захарченко в сентябре 2018 года он в течение двух месяцев был исполняющим обязанности лидера «ДНР», но затем, проиграв аппаратную интригу Денису Пушилину, покинул Донецк.

Дмитрий Трапезников (слева) и Александр Захарченко

Всплыл Трапезников неожиданно в Калмыкии, где в сентябре 2019 года его назначили сити-менеджером Элисты. Он стал протеже нового главы республики Бату Хасикова, к которому своего бывшего донбасского подопечного пристроил Владислав Сурков. Приход на важный пост в национальной республике человека без корней в регионе и с темной репутацией вызвал протесты со стороны местной общественности. Слухи о скорой отставке непопулярного донбасского выдвиженца ходили долго, но в итоге Трапезников просидел в своем кресле до февраля 2022 года, когда Хасиков забрал его на работу в региональное правительство.

Менее впечатляюще сложилась карьера другого соратника Захарченко, Александра «Ташкента» Тимофеева, одного из кураторов экономики «ДНР», отвечавшего за различные теневые схемы. После гибели своего шефа (по одной из версий, «Ташкент» мог быть причастен к убийству Захарченко) Тимофеев отправился на вольные хлеба в Россию, а в 2021-м оказался на скамье подсудимых за вымогательство. Вместе с подельником Игорем Сосновским, бывшим советником экс-премьера Украины Азарова, Тимофеев обещал решить проблемы некоего Шпака и закрыть его уголовное дело, ссылаясь на свои широкие связи с российскими силовиками. Аферисты просили у Шпака $4,5 млн, но тот понял, что его пытаются «развести», и сдал ловкачей ФСБ. В итоге бывший донецкий «смотрящий» отправился за решетку на 3,5 года. После начала российского вторжения в Украину Тимофеев стал проситься на фронт (и, возможно, его просьбу с учетом массовой вербовки заключенных для участия в войне уже непублично удовлетворили).

Силовики и крепкие хозяйственники Януковича.

Успешнее всего оказываются «люди системы» — бывшие украинские силовики или политики. Сказывается, видимо, близость устройства путинской России и Украины при Януковиче. Партия регионов старалась копировать путинскую модель управления обществом, стремясь добиться политической монополии и навязать ее всей стране. Британский историк украинского происхождения Тарас Кузьо считает это ключевым сюжетом украинской политической истории начала XXI века: «Когда донецкий клан попытался прийти к власти посредством фальсификации выборов в 2004 году или подражать авторитарной системе России и ресоциализации в 2010–2013, украинцы подняли две демократические революции», — писал он в книге «Война Путина против Украины». Однако локально на Донбассе этот эксперимент вполне удался, и кадры «ЛНР»–«ДНР» этому подтверждение.

Во главе «ЛНР» оказался бывший офицер СБУ Леонид Пасечник, получивший в свое время государственную награду от президента Ющенко. Органы госбезопасности в «ДНР» с 2014 года также бессменно возглавляют выходцы из украинских силовых структур. «Министром внутренних дел» служит бывший полковник украинской милиции Алексей Дикий. В 2011–2014 годах он был начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Донецком городском УВД. В апреле 2014-го новый министр внутренних дел Арсен Аваков назначил Дикого начальником управления по борьбе с организованной преступностью, однако тот вскоре перешел на сторону донбасских сепаратистов, участвовал в захвате областной прокуратуры и здания УБОП. Уже после аннексии Донецкой области РФ Дикий получил российское звание генерала полиции.

Леонид Пасечник

«Министерство государственной безопасности ДНР» с 2015 года возглавляет ветеран КГБ и СБУ Владимир Павленко. На момент «русской весны» он был уже в отставке и работал чиновником в мэрии Славянска, где в апреле 2014-го примкнул к отряду боевиков Игоря Стрелкова. Он также сохранил пост после аннексии региона, что говорит о его тесной связи с российскими спецслужбами. Военный журналист Дмитрий Дурнев отмечает: «МГБ так называемой ДНР является полностью закрытым и независимым от местных властей органом, который непосредственно курируется людьми из Москвы. „Глава ДНР“ не имеет возможности влиять на те или иные решения МГБ, но может обращаться с просьбами».

«Парламенты ДНР» и «ЛНР» возглавляют профессиональные политики из пророссийских партий. Луганским «спикером» с 2017 года является бывший активист молодежной организации Партии регионов Денис Мирошниченко, курировавший молодежную политику. Во время Евромайдана он был известен тем, что вербовал для Антимайдана «титушек» из луганской околофутбольной тусовки. Почти каждый второй депутат «Народного совета ЛНР» до 2014 года делал карьеру в рядах Партии регионов или Компартии Украины. Похожая ситуация и в «парламенте ДНР», его «главой» с 2018 года является экс-нардеп от Компартии Украины в 2012-2014 Владимир Бидёвка. К руководству открывающихся на аннексированных территориях отделений российских партий также подтягивают специфические местные кадры. Обком КПРФ в Луганске возглавил Игорь Гуменюк, политический авантюрист с пестрой биографией, еще в 1990-х его исключили из КПУ за «связь с криминальной буржуазией». В дальнейшем он сменил ряд партий, в том числе был местным депутатом от либерального «Фронта перемен» Арсения Яценюка.

Денис Мирошниченко

После аннексии новых территорий на Донбассе в ряды «крепких профессионалов» вливаются очередные представители бывшей Партии регионов. Например, главой администрации Мариуполя стал Константин Иващенко, директор местного завода «Азовобщемаш», контролировавшегося приятелем Януковича Юрием Иванющенко, известным также как криминальный авторитет «Юра Енакиевский». Иващенко был депутатом городского совета от Партии регионов, затем от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. По данным украинских СМИ, уже после российского вторжения Иващенко стал организатором коммерческой схемы по мародерскому вывозу оборудования с разрушенного «Азовмаша» в качестве металлолома. Металл затем морем переправлялся в Ростов. Человек, распиливающий свой собственный завод на металлолом, в итоге оказался для новой власти идеальным кандидатом.

Наследие Партии регионов играет важную роль в донбасской истории: монополизировав в свое время власть на Донбассе, эта группировка буквально выжгла все политическое поле в регионе, позволив там существовать только маргиналам вроде «донбасских сепаратистов» или послушных сателлитов в лице Компартии Украины. В момент крушения власти Януковича и начала российской интервенции эти маргинальные силы, пополнившись такими же неприкаянными национал-радикалами из России («новороссами»), вышли на поверхность и даже ненадолго стали властью. Позже к ним присоединились бизнес-группы и часть силовиков, связанных с разного рода криминальной экономической деятельностью, своеобразных младших партнеров регионалов, занимавшихся «обналом», контрабандой, нелегальными угольными шахтами («копанками»). После того как Кремль сделал ставку на аннексию Донбасса, необходимость в первых («идейных») отпала, а для вторых («системных») открылась возможность вливаться в российские реалии на «понятийных» условиях. История донбасской элиты поучительна — в качестве урока прошлого для Украины и в качестве проекции будущего для России. Вспоминая Донбасс 2014-го и его вождей, можно предположить, что произойдет в случае падения нынешней российской системы, которую Партия регионов пыталась копировать в своем родном краю.

Константин Скоркин, The Insider

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