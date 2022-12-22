Лукашисты арестовали рабочего за белорусскую наклейку на шкафчике

Лукашисты арестовали рабочего за белорусскую наклейку на шкафчике1
- 22.12.2022, 15:00
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Мужчину обвинили в «несанкционированном пикетировании».
В конце ноября в суде Минского района состоялся суд над маляром одного из предприятий в Минском районе, сообщают правозащитники «Весны».
Мужчину обвинили в «несанкционированном пикетировании» по ст. 24.23 КоАП.
Согласно протоколу, он разместил на шкафу для переодевания наклейку с бело-красно-белым флагом, публично выражая свои общественно-политические интересы.
На суде мужчина не признал вину и утверждал, что наклейку разместил неизвестный человек, таким образом у него не было цели высказывать свои взгляды.
В итоге суд признал мужчину виновным в пикетировании и арестовал его на 13 суток.