В России начался валютный голод 1 22.12.2022, 15:25

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«Гремучая смесь» взорвала российский рынок.

Крушение экспорта нефти и валютных доходов одновременно с запуском «печатного станка» ЦБ превратились в гремучую смесь, взорвавшую российский валютный рынок, пишет finanz.

С начала декабря курс евро к рублю подскочил на 22%, и если этот результат сохранится, текущий месяц станет для пары евро-рубль худшим в истории.

Предыдущий антирекорд - рост на 21,8% за месяц - был установлен в феврале-22, а ранее евро дорожал на 17,4% на фоне глобального финансового кризиса в декабре-2008.

После месяцев избытка валюты рынок испытывает «валютный голод»: на прошлой неделе нефтяники вывезли морем из портов лишь 1,6 млн баррелей в сутки против стандартных 3 млн. Приток евро за газ схлопунлся вместе с экспортом «Газпрома» в ЕС, который составляет лишь 10% от довоенных уровней.

Рублей тем временем становится все больше: ЦБ залил в банки триллион рублей кредитов репо, чтобы те покупали российский госдолг и финансировали дефицит бюджета. А «декабрьские бюджетные дефициты и вливания традиционно, практически всегда, уходят частично в валюту на длинные новогодние выходные», говорит управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин.

При этом стабилизаторов курса на бирже нет, подчеркивает он. ЦБ РФ стал финансовым импотентом из-за санкций, а иностранные инвесторы отрезаны от торгов.

Рубль падает на радость бюджету. Но пока девальвации недостаточно: в проект-2023 заложена нефть по $70,1 и доллар по 68,3 рубля. Чтобы выдержать эти параметры с нефтью около $60, курс доллара должен подняться выше 80 рублей, пишет Росбанк. Если же нефть будет стоить $43 - а именно такой была цена партий Urals в начале декабря, - то бюджет требует доллара по 111 рублей.

Сжатие рынка и санкции делают рубль беззащитным. Чтобы курс сходил вверх на 10 рублей, достаточно спроса на валюту на 300-400 млрд рублей, оценивает Сусин.

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