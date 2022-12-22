ФСБ задержала в Гродно российского оппозиционера
- 22.12.2022, 15:28
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Его увезли в Москву.
Сотрудники ФСБ РФ задержали в Гродно петербургского активиста и поэта Даниила Кринари. Оппозиционера, которого обвиняют в «сотрудничестве с Украиной», вывезли из Беларуси в Россию.
Об этом пишет ОВД-Инфо со ссылкой на жену Даниила Кринари.
Женщина связывает преследование Даниила с тем, что он ведет Telegram-канал. Дело будет вести московский следственный отдел ФСБ. Мужчину уже доставили из Беларуси в Москву.
Отметим, что и белорусские спецслужбы задерживают гражданских активистов на территории РФ. В частности, в октябре 2021 белорусскими спецслужбами в московском аэропорту был задержан журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко.