В Гватемале обнаружили сотни затерянных поселений майя 22.12.2022, 16:02

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Открытие меняет представления о заселении человеком этой территории.

Археологи нашли остатки множества городов майя, обитавших в этом регионе больше 1000 лет назад.

Давно потерянная городская сеть охватывала почти тысячу поселений на площади 1046 кв.км. Они были связаны обширной системой дамб, которую удалось обнаружить благодаря технологии измерения расстояний путем излучения света и замера времени возвращения этого отраженного света на приемник, известной как LiDAR, пишет techno.nv.ua.

Ричард Хансен, археолог из Университета штата Айдахо и его коллеги в течение многих лет запускали LiDAR над карстовым бассейном Мирадор-Калакмуль в поисках скрытых следов древних поселений. К их радости, недавно удалось обнаружить «плотные концентрации новых и ранее неизвестных современных объектов», включая «массивные конструкции платформ и пирамид».

Следы поселений майя на аппарате LiDAR / Фото: vice/Ричард Хансен

Найденные сооружения включают в себя десятки площадок для игры в мяч и сложную систему управления водными ресурсами каналов и водохранилищ. Команда также нашла остатки пирамиды Данты высотой 70 м, расположенной в мегаполисе майя Эль-Мирадор, которая служила главной общественной достопримечательностью и эпицентром нескольких дамб.

По мнению авторов открытия, оно «бросает вызов старому представлению о раннем заселении человеком» этой области в доклассический период, охватывающий период с 1000 г. до н.э. 150 г. н.э.

Хансен и его команда надеются, что будущие исследования продолжат раскрывать секреты этой древней цивилизации и, возможно, найдут новые поселения, которые оставались скрытыми на протяжении многих веков.