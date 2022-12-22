Вольфович заявил о продолжении проверки боеготовности

Вольфович заявил о продолжении проверки боеготовности12
- 22.12.2022, 15:52
- 3,898
Ранее сообщалось о ее завершении.
Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что в Беларуси продолжается проверка боеготовности.
«Когда мы периодически проверяем, мы уверены в том, что части способны выполнить те задачи, которые перед ними стоят. Проверки будут продолжаться», — сказал Вольфович.
Также глава Совбеза заявил, что недавняя проверка боеготовности проходила в тяжелых погодных условиях. Также глава Совбеза заявил, что инженерные части справились с поставленными задачами по наведению понтонных переправ через Неман и Березину.
Напомним, 13 декабря Лукашенко начал внезапную проверку боевой готовности белорусской армии. Через реки Неман и Березина наводились мостовые переправы. Она была завершена 19 декабря.