Вольфович заявил о продолжении проверки боеготовности 12 22.12.2022, 15:52

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Александр Вольфович

Ранее сообщалось о ее завершении.

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что в Беларуси продолжается проверка боеготовности.

«Когда мы периодически проверяем, мы уверены в том, что части способны выполнить те задачи, которые перед ними стоят. Проверки будут продолжаться», — сказал Вольфович.

Также глава Совбеза заявил, что недавняя проверка боеготовности проходила в тяжелых погодных условиях. Также глава Совбеза заявил, что инженерные части справились с поставленными задачами по наведению понтонных переправ через Неман и Березину.

Напомним, 13 декабря Лукашенко начал внезапную проверку боевой готовности белорусской армии. Через реки Неман и Березина наводились мостовые переправы. Она была завершена 19 декабря.

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