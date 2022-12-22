Сигнал Путину: что западные СМИ пишут о визите Зеленского в США 2 22.12.2022, 16:11

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Фото: Офис Президента Украины

Знаменательный момент для демократии во всем мире.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны покинул территорию страны и посетил США, где встретился с американским лидером Джо Байденом, а также выступил в Конгрессе. Сайт «Зеркало недели. Украина» подготовил обзор, что писали о поездке Зеленского западные СМИ.

Зеленский против мира в обмен на территории

По данным издания, существует три разных модели того, как может выглядеть завершение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации США.

Одна из них, которая является частью мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает в себя вывод российских войск со всей украинской территории, которую они сейчас занимают, включая Крым и районы Донбасса, которые РФ захватила в 2014 году.

Второй вариант – это отвод войск РФ на линии 2014 года.

Третья модель – вывод войск РФ включает Донбасс, но не Крым.

Что касается последних двух вариантов, то Зеленский четко дал понять, что не поддержит их, отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты полностью выйдут со всей территории Украины.

Во время их личной встречи Байден хотел услышать текущие мнения Зеленского о том, как это должно выглядеть, сказал высокопоставленный чиновник, признав, что на данный момент это своего рода академическая дискуссия, поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в переговорах.

В связи с пакетом американской помощи в размере 47 миллиардов долларов США, который Байден запросил на 2023 год, оба лидера стремились укрепить поддержку со стороны новой, возглавляемой республиканцами Палаты представителей, которая приступит к выполнению своих обязанностей в следующем месяце. По словам высокопоставленного чиновника администрации США, было важно, чтобы Зеленский использовал свою личную харизму, чтобы убедить законодателей в том, что это действительно борьба за демократию.

Для самого Зеленского цель была сосредоточена на призывах к более мощном вооружении для усиления способности Украины начать большие наступательные операции против российских сил в следующем году. Было мало признаков того, что он добился успеха, по крайней мере в краткосрочной перспективе, пишет издание.

Зеленский стал «героем демократии»

«Зеленский стал героем демократии, вызывая сравнение с Уинстоном Черчиллем за то, что он демонстративно стоит в зоне боевых действий и объединяет свой народ речами и видеообращениями», - пишет Politico.

Визит украинского президента в Вашингтон состоялся в то время, когда Конгресс стоит на пороге принятия еще 45 миллиардов долларов помощи Киеву в рамках общего законопроекта. Были надежды, что законопроект будет одобрен до выступления Зеленского в Конгрессе. Но теперь его принятие ожидается в ближайшие дни.

Представители администрации Байдена выразили уверенность, что помощь Украине продлится и в следующем году, Зеленский также сказал, что он уверен, что эта помощь не будет заблокирована. Но в приватных разговорах чиновники администрации признают, что, вероятно, ситуация будет более сложной.

Другой главный вопрос, стоящий перед лидерами, – как и когда закончится война. Демонстрация солидарности Байдена, по словам официальных лиц, также намерена заверить Европу в американской преданности делу, и президент США заявил, что у него нет никаких опасений относительно того, что западные союзники продолжат придерживаться этого курса.

«Обращение Зеленского к Конгрессу ставит его в один ряд с Черчиллем, Нетаньяху и Манделой», - отмечает издание.

Выступления иностранных лидеров в Конгрессе не беспрецедентны, но они относительно редки. С начала войны в этом году Зеленский дважды выступал перед Конгрессом.

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль дважды выступал перед Конгрессом США во время Второй мировой войны и снова в 1950-х годах. Бывшие премьер-министры Израиля Беньямин Нетаньяху и Ицхак Рабин, президент ЮАР Нельсон Мандела – единственные, кто выступал перед Конгрессом более одного раза.

Зеленский олицетворяет возглавляемую им нацию своей силой и неповиновением

«Зеленский олицетворяет возглавляемую им нацию своей силой и неповиновением», - пишет CNN.

Комедийный актер, ставший героем военного времени, фактически передал судьбу миллионов украинцев в руки американских законодателей, налогоплательщиков и семей в то время, когда среди нового республиканского большинства в Палате представителей растет скептицизм по поводу цены участия США.

Украинский президент красноречивый оратор, но фотографии говорили с чрезвычайной силой. Рука Байдена на плече Зеленского. Тепло, которое излучали многие представители Конгресса, приветствуя его.

Сигнал Путину

Кроме того, CNN отмечает, что визит Зеленского в США стал сигналом главе Кремля Владимиру Путину.

«Представьте себе Путина, который буквально вчера посетил одного из своих немногих союзников, президента Беларуси Александра Лукашенко, и увидел, как политически поляризованные Соединенные Штаты объединились, чтобы принять Зеленского. Зеленский совершил свою историческую поездку в решающий момент того, что будущие поколения, возможно, сочтут одним из определяющих конфликтов нашего времени: битвы между демократией и автократией, в которой Украина сегодня является горящей, залитой кровью, трясущейся линией фронта», - пишет CNN.

Беспокойство относительно следующего года

«Для Зеленского это праздник стойкости и предложение поддержки. Однако, несмотря на все разговоры о победе, в выступлении президента Владимира Зеленского в Вашингтоне прозвучали намеки на его беспокойство относительно следующего года», - пишет NYT.

«Тщательно отрежиссированное выступление Зеленского в Вашингтоне было создано как празднование неудачи России в попытках уничтожить Украину, благодарность американским налогоплательщикам, финансирующим эту битву, и как призыв к сохранению хрупкой коалиции в течение долгой, кровавой и холодной зимы, ожидающей нас впереди. Но между строк просматривались красноречивые намеки на беспокойство Зеленского относительно следующего года», - говорится в статье.

Выдающийся момент для двух президентов

«Визит Зеленского стал выдающимся моментом для двух президентов. Завершая год, в котором каждый из них столкнулся с большим трудом и бросил вызов мрачным прогнозам, эти двое мужчин стояли бок о бок в Белом доме - президент Байден в синем костюме, президент Украины Владимир Зеленский в оливковом военном свитере и тяжелых ботинках. Резкий контраст в одежде был одним из немногих отличий, которые были продемонстрированы, поскольку Байден и Зеленский похвалили друг друга и представили единый фронт во время визита украинского лидера в Вашингтон, его первое появление за границей со времени российского вторжения. Визит Зеленского подчеркивает, что в Украине побеждает свобода – пока», - пишет The Washington Post.

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