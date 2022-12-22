Байден объявил приговор Путину 1 22.12.2022, 16:41

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Джозеф Байден

Фото: Getty Images

Как визит Зеленского войдет в мировую историю.

Вашингтон в ожидании Рождества. У камина с рождественским декором в Белом доме Джозеф Байден и Владимир Зеленский озвучили приговор Путину: «Мы вместе сделаем так, чтобы этот парень не победил», пишет «Эпрессо».

Неожиданный вояж украинского президента в США стал приятным сюрпризом. Более того, сразу после поездки самых передовых в Бахмут — двойным пиар-ударом в голову кремлевского диктатора. Это окончательный разрыв Украины с совком. Байден выбрал очень символическую дату, потому что хорошо знает, как они важны для Путина — тридцать один год назад в это время навечно спустили флаг СССР в Кремле. А в Москве планировали к этому времени в случае успеха оккупации Украины объявить новый советский союз и повесить красную тряпку снова.

Сразу хочется сказать, что визит нашего президента в США был согласован давно и держался в секретности. Все же Зеленский - цель номер один, а российские чиновники не раз провозглашали заявления о том, как бы было хорошо ударить по поезду с топ-чиновниками. Поэтому в режиме тишины гарант добрался поездом в Перемышль, а затем полетел американским военным самолетом в Вашингтон.

Джозеф Байден как никогда тепло обнимал Владимира Зеленского. Фото того, как опытный политик Джо по-отечески обнимает за шею президента, однозначно будет во всех учебниках новейшей истории. Оливковый свитшот с тризубом и сине-желтый галстук Байдена — мощный визуальный месседж того, что Украина и США вместе. Все-таки в англосаксонском мире эта галстучная дипломатия важна. И здесь это прозвучало очень громко - «это наш парень».

Далее еще хочется сказать несколько слов доморощенным специалистам по этикету, которые упрекнули Зеленского: почему не в костюме? Оливковый костюм – это визуальное продолжение поездки в Бахмут. Это омаж всем украинцам, которые в рядах ВСУ или в волонтерских рядах сейчас выгребают эту войну по полной. А еще это напоминание конгрессменам, США и всем нашим западным друзьям, что в то время, когда они зажигают праздничные свечи и садятся вместе за стол — в Украине семьи разделены на дома без света и тех, кто в окопах. Недаром Зеленский в прошлой жизни был успешным телевизионщиком.

Но сама суть визита будет сейчас — и прежде всего он нужен был Джозефу Байдену, которому на правах лидера западного мира нужно было послать громкий месседж России, Китаю и другим авторитарным режимам, мечтающим об аналогах СВО в Украине относительно своих соседей. И этот сигнал из уст Байдена звучал прямо: Украина уже победила Россию на поле боя… Очень скоро Путин поймет, что он проиграл войну. И тогда Зеленский решит, как он хочет ее завершить.

«Россия так долго говорила, что Украина слишком тесно связана с американцами, что Америка наконец прямо сказала – будем с Украиной столько, сколько нужно. И Путин сильно просчитался в начале этого конфликта, предположив, что украинский народ уступит, а НАТО распадется. Он ошибался по обоим этим пунктам; он по-прежнему ошибается по поводу нашей выносливости. И это то, что продемонстрирует этот визит», – добавили в релизе Белого дома в подтверждение о встрече двух президентов.

Собственно, неудивительно, что после такого протеже и пакета помощи от США почти на $2 млрд с ЗРК Patriot и не только — Зеленский смело и достойно отвечал на вопросы о Путине и потенциальных переговорах.

«Какой месседж вы хотели бы отправить Путину из Вашингтона?»

«Я здесь с президентом Байденом, и я могу послать ему месседжи: после Patriot нам понадобятся... еще Patriot (зал и Байден рассмеялись). А что я буду говорить Путину? Человеку, который в 2019 году всем говорил, что не будет войны, то есть всем врал? Человеку с больным и неадекватным восприятием действительности? Который больше не является субъектом цивилизованного мира? Нет. Это он должен быть заинтересован что-либо сказать миру».

Путин официально признан недоговороспособным. Убийцей и маньяком. Его будут добивать. А Россия и ее так называемые элиты должны решить, исчезнут ли они с Путиным с лица земли.

Программные вещи для западного мира от Байдена и Зеленского прозвучали на фоне расширенной коллегии Минобороны РФ, где Путин говорил о «ядерной триаде», а Шойгу - об увеличении численности ВС РФ до 1,5 миллиона и подготовке новых наступлений.

Несколько дней назад Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию и обращение к Федеральному собранию. Под предлогом «нет положительной повестки». Но на самом деле этот маньяк изрядно попил украинской крови за девять месяцев — и ему это понравилось. Поэтому он будет появляться на коллегиях Минобороны и дальше, потому что ему по приколу воевать и убивать.

Поэтому Байден очень честно сказал вчера: «Путин не намерен остановить эту несправедливую войну. Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо». И тут же обратился к Конгрессу: «Я с нетерпением жду возможности подписать пакет помощи на 45 млрд долларов». Это было закидыванием удочки на будущую бесперебойную поддержку ВСУ оружием.

И очень важно, что демократы и республиканцы прямо говорят, что это не пожертвования, не спонсирование, не деньги на ветер. Это прямые инвестиции в американские оборонные производственные мощности и высокооплачиваемые рабочие места американцев. То есть, анонс — что поддержка Украины это серьезно и надолго.

Если говорить о том, настолько был убедителен Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе, то да.

Он заверил, что американские солдаты – не должны воевать на нашей земле – мы это сделаем сами. Что нам нужны танки и самолеты. Что американские деньги – не благотворительность. Было наконец много «спасибо». За поддержку, помощь, отзывчивость. Был щемящий рассказ о Рождестве при свечах. Очень много акцентов было на победе Украины и практически никакой дипломатии в стиле Генри Киссинджера.

Поездка в Бахмут накануне поездки к Байдену была сильным ходом. Зеленский возвращался к ней постоянно – Байдену подарил боевую награду капитана с батареи HIMARS. Постоянно цитировал свой разговор с военными. В Конгрессе передал спикеру Нэнси Пелоси украинский флаг с передовой.

Это было достойное представление Украины. И, наконец, прозрение, что у нас мало друзей. У нас есть надежный, хоть и требовательный партнер США. Что мы будем вместе идти до конца. И что, как бы украинский президент не пытался обмануть наших друзей из Вашингтона — HIMARS и ЗРК Patriot сами себя на фронт привезут. Опытный и мудрый Джо Байден изучил нашего президента идеально. Он по-отечески прижал его к себе и обнял за шею. Наш путь к победе очень долог и сложен. Будет много прощаний, слез и похорон. Но едва ли не впервые за десять месяцев великой войны есть сдержанный оптимизм. Мы еще не победили, но РФ проиграла точно.

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