ВСУ уничтожили командный пункт ЧВК «Вагнера» под Бахмутом
- 22.12.2022, 16:52
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Видеофакт.
Минометная батарея Изюмского батальона 113-й Харьковской отдельной бригады территориальной обороны ВСУ ударила по зданию, в котором размещались командный пункт и артиллерийский состав российской ЧВК «Вагнера».
Это произошло в оккупированном поселке Озаряновка на Бахмутском направлении Донецкой области.
Соответствующее видео, снятое беспилотным летательным аппаратом, обнародовал телеграмм-канал «Оперативный ВСУ».
«Враг решил спрятаться от сил обороны Украины в одном из домов, но не получилось. Точный удар уничтожил оккупантов вместе с БК», — подписали видео украинские бойцы.