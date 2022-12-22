«Ник и Майк»: Визит Зеленского в США огорчил Лукашенко 2 22.12.2022, 17:07

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У двух диктаторов все меньше времени.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США серьезно огорчил и напряг и дворец Лукашенко, и Кремль, пишет Telegram-канал «Ник и Майк»:

— Во-первых, президент Украины показал, что уверен в ситуации на фронте и смог покинуть на некоторое время Киев. Во-вторых, это четкий сигнал, что это не последний визит в ключевые столицы. В-третьих, надежды на то, что США перестанут поддерживать Украину или ее сократят, рухнули окончательно и бесповоротно. Но все понимают, что самое главное за закрытыми дверями, а, значит, неприятные сюрпризы ещё будут.

Сама поездка позволила Зеленскому пообщаться с конгрессменами и рассказать им неприятную правду о войне. До этого слышали и читали многие. Но теперь — все. Теперь пытаться отказать в поддержке Украине могут только трамписты, которые становятся все более выраженным фриковатым меньшинством.

Больше помощи Украине — короче война. Короче война — меньше времени у двух диктаторов. Хунта в Минске будет ускоряться в поиске выхода, потому что её старший брат будет ускорять в движении по своему собственному самоубийственному треку.

В очередной раз украинская дипломатия показала, что визиты нужно готовить так, чтобы они не заканчивались протокольными постановочными фото.

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