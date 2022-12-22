«Не каждый белорус может себе позволить снимать квартиру» 22.12.2022, 17:10

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Что происходит на рынке жилья в Беларуси.

Объявление частичной мобилизации в России привело к кратковременному росту спроса на аренду жилья в Беларуси. Сейчас активного спроса от россиян нет. Скорее наоборот, многие арендованные ими квартиры постепенно освобождаются. Что происходит сегодня на рынке аренды жилья в столице, журналисты Myfin.by разбирались с экспертом.

Сейчас в столице – рост предложений

Как отметила в беседе с журналистом начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая, осенне-зимний период, что касается аренды жилья, в принципе всегда вялый. Зима даже не в кризисные времена характеризуется снижением спроса со стороны арендаторов.

«В этом году активность особо снижена, – добавила эксперт. – На это, конечно, повлиял отток белорусов за границу, среди которых есть как арендодатели, так и арендаторы».

По словам представителя агентства недвижимости, сейчас предложений сдать квартиру в столице немало, и может стать еще больше в ближайшее время. Это связано и с оттоком людей из страны, и со снижением потребительской способности белорусов.

«Сегодня не каждый белорус может себе позволить снимать квартиру. Если раньше съемное жилье рассматривали и молодые семьи, и одинокие приезжие, то сегодня первые принимают решение проживать с родителями, а вторые кооперируются (не только с приятелями), чтобы снять квартиру вместе, где каждому будет по комнате», – сказала она.

Специалист называет ситуацию, сложившуюся на рынке аренды, непростой. Но, по ее словам, очень часто к весне ситуация выправляется, появляется спрос, и обычно это происходит в начале марта.

«Но, повторюсь, сейчас на рынке период затишья, и неизвестно, что будет в марте», – отметила эксперт.

В ТОПе традиционно – «однушки»

Маргарита Почицкая рассказала, что в ТОПе, как всегда, однокомнатные квартиры.

«Спрос на них из всего объема заявок в нашу компанию в диапазоне 60-70 % от всего рынка. Их востребованность объясняется прежде всего доступностью. На втором месте по спросу у арендаторов двухкомнатные квартиры, они востребованы часто у семей с детьми, – рассказала специалист. – А трешки даже в хорошие времена не пользовались популярностью, они и по цене были как двухкомнатные квартиры, потому что менее популярны. К тому же там и коммунальные платежи из-за площади идут выше».

На вопрос о том, насколько в Минске выражен интерес к дорогим квартирам, Маргарита Почицкая ответила, что желающие снять жилье в высоком ценовом сегменте были всегда. Однако сейчас поток клиентов такого уровня снизился.

«Если раньше приезжали люди из дальнего зарубежья, сотрудники посольства, к примеру, кто-то в длительные рабочие командировки, то сейчас спрос со стороны таких людей меньше. Но он все равно есть», – уточнила эксперт агентства недвижимости.

Всплеск спроса от россиян

Кратковременный всплеск на рынке аренды жилья наблюдался после объявления частичной мобилизации в соседней России.

«Граждане России снимали жилье среднего и выше уровня. Но было и отличие: их интересовал срок аренды от нескольких дней до двух-трех месяцев. Для белорусских собственников это непривычно короткий срок», – отметила специалист.

«Сейчас активного спроса от россиян нет. На данный момент многие арендованные ими квартиры постепенно освобождаются, даже если их планировали снимать на более длительный срок», – рассказала эксперт.

Маргарита Почицкая считает, что в целом белорусские арендодатели не воспользовались данной ситуацией.

«Были, конечно, единичные случаи, когда белорусы предлагали сдать жилье на короткий срок, увеличивая цену на 10-15 % от заявленной в рекламе. Кто-то вообще предпочел не сдавать квартиры на таких условиях, посчитав это не рентабельным и довольно рискованным. Кроме того, многие белорусы привыкли к стабильному получению такого пассивного дохода, сдавая их на длительное время», – отметила эксперт.

Студенты: ажиотажного спроса не было

Примечательно, что летом 2022 в столице не было традиционного ажиотажа со стороны студентов. А ведь июль – август – это самые дорогие месяцы на рынке аренды. Спрос, как правило, увеличивается, и арендодатели повышают цены.

«Оживления летом нет не первый год, – рассказала Маргарита Почицкая. – Небывалый объем спроса в последний раз наблюдался примерно лет пять назад, сейчас ситуация иная. Поэтому рекомендуем владельцам квартир, желающим сдавать жилье, не поднимать цены в момент вступительной кампании».

Отсутствие значительного оживления во второй половине лета связано, на взгляд экспертов, с двумя факторами. Во-первых, больше молодых людей стало поступать в заграничные вузы. Во-вторых, стало хватать мест в отечественных общежитиях.

Как считает эксперт, следующим летом вряд ли стоит также ожидать студенческого бума, если, конечно, не произойдет влияния каких-то внешних факторов.

Цена вопроса

Как рассказали в агентстве недвижимости, сегодня:

минимальные цены на аренду однокомнатных квартир стартуют от 160 $ (когда важна минимальная стоимость, а не состояние жилья);

снять однушку с современным ремонтом и мебелью, но без изысков будет стоить от 180 $ (недалеко от метро – от 210 $);

квартиры с отличным ремонтом и полным набором бытовой техники вдали от метро обойдутся арендатору в 200 $, вблизи метро с тем же набором удобств – около 250 $.

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