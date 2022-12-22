«Уже не первый год не делаю «обжиралово» из …надцати блюд» 22.12.2022, 17:33

Белорусы рассказали, какие блюда будут обязательно на их новогоднем столе.

«Кур’ер» спросил у своих читателей, какие угощения будут обязательно на их новогоднем столе, и попросил поделиться секретом, какие блюда появятся впервые.

Людмила Абрамова: «Уже не первый год не делаю новогоднее «обжиралово» из …надцати блюд. И не страдаю 1 января, как бы быстрее все съесть, чтобы не испортилось. На столе будут «Оливье» и другие салаты, мандарины, бутерброды с икрой, мясная нарезка, закуски на зубочистках, картошка-курица традиционно».

Елена Перегуд: «Курица, фаршированная блинами, язык говяжий со сливками в горшочке, селедка «под шубой» (любимое блюдо мужа)».

Мария Коржевич: «Шесть лет уже не готовим кучу ненужных блюд. В изобилии тарталетки с икрой и красной рыбой, лаваш с красной рыбой, нарезка и фрукты. В прошлом году добавили суши. И все прекрасно! Но у нас день рождения у ребенка 30 декабря, поэтому есть мы уже не хотим».

Евгения Мороз: «Язык говяжий, картофель по-деревенски, салат с ананасом, луком, куриной грудкой, сыром и грецким орехом, бутерброды с красной икрой или рыбой, скумбрия копченая, шампиньоны под сыром, мандарины».

Мария Можейко: «У нас каждый год обязательно утка и бутерброды со шпротами или с сырокопченой колбасой».

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