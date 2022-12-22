Зеленский встретился с Дудой

Зеленский встретился с Дудой8
- 22.12.2022, 17:56
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Президент Украины встретился с польским коллегой по дороге из США.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой, возвращаясь из США.
Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Зеленский и Дуда подвели итоги года, обсудили стратегические планы на будущее, отношения Украины и Польши и сотрудничество на международном уровне в 2023 году.
Также украинский президент поблагодарил Дуду за неизменную поддержку.
Как писал сайт Charter97.org, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и выступил в Конгрессе США.