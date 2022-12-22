Зеленский встретился с Дудой 8 22.12.2022, 17:56

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Президент Украины встретился с польским коллегой по дороге из США.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой, возвращаясь из США.

Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Зеленский и Дуда подвели итоги года, обсудили стратегические планы на будущее, отношения Украины и Польши и сотрудничество на международном уровне в 2023 году.

Также украинский президент поблагодарил Дуду за неизменную поддержку.

Как писал сайт Charter97.org, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и выступил в Конгрессе США.

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