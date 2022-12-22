Назначена дата суда над Нобелевским лауреатом Алесем Беляцким

Назначена дата суда над Нобелевским лауреатом Алесем Беляцким4
- 22.12.2022, 18:14
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Это первый в истории случай, когда будут судить лауреата премии мира.
Лукашисты назначили дату суда на председателем правозащитного центра «Весна», лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким. Суд, как сообщают правозащитники, начнется 5 января.
Вместе с Беляцким будут судить правозащитников Валентина Стефанович и Владимира Лабковича.
Правозащитников обвиняют в «контрабанде» (ч. 4 ст. 228 УК РБ) и «финансировании групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 2 ст. 342 УК РБ).
Правозащитники находятся под стражей с июля 2021 года. Им грозит от 7 до 12 лет заключения.
Сайт Charter97.org писал, что это первый в истории случай, когда будут судить лауреата Нобелевской премии мира.