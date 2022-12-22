Полковник ВСУ: Грядет решающее наступление 2 22.12.2022, 18:21

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Атака украинской армии радикально изменит ход войны.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что после визита Владимира Зеленского в Вашингтон последует решающая атака украинской армии, которая радикально изменит ход войны.

Свитан отметил, что сегодня главный запрос ВСУ – это наступательное вооружение, а также системы ПВО, поскольку они тоже используются при наступлениях.

«Скорее всего, поездка президента в США действительно знаковая. Я думаю, что это поездка перед решающим наступлением, которое уже реально сломает путинско-российскую концепцию победоносной «спецоперации»», – спрогнозировал эксперт в интервью Василию Голованову.

Как отметил Свитан, противовоздушная оборона при наступлении подтягивается к линии фронта и начинает работать по авиации противника, а также по средствам поражения, которые могут противодействовать нашим наступающим войскам. В этом контексте весьма символично то, что во время визита Зеленского в Вашингтон Джо Байден официально подтвердил передачу Украине систем ПВО Patriot.

Грядет решающее наступление ВСУ, считает военный эксперт. И эта военная операция уже видна исходя из той оперативно-тактической обстановки, которая сейчас наблюдается на линии фронта. «Понятно, куда мы можем ударить и как можем сломать и разрезать эту российскую кишку, которая протянулась от Керчи через Армянск дальше на Донецк и Валуйки, то есть это удар в сторону Азовского моря», – объяснил полковник.

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