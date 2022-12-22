На БелАЭС обманули тридцать российских строителей 4 22.12.2022, 18:31

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Они работали на площадке в 2021-м и 2022-м годах.

Минтруда сообщает, что во время строительных работ на БелАЭС были обмануты 30 российских строителей.

Они работали на площадке в 2021-м и 2022-м годах.

Сообщается, что 24 работника не получили доплату за сверхурочную работу за период 2021 год - сентябрь 2022-го. Еще 7 уволенным работникам за этот период не выплатили в полном размере денежную компенсацию.

По итогам наниматель в добровольном порядке выплатил всем работникам 5300 белорусских рублей (более $2100 долларов).

Ранее сайт Charter97.org писал, что на строительстве БелАЭС работает 1600 россиян.

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