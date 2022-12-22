Сядут все Игорь Эйдман

22.12.2022, 18:41

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Игорь Эйдман

Путинские власти лишь пытаются отсрочить час расплаты.

Многие аналитики считают, что у Кремля нет стратегии в войне с Украиной и противостоянии с Западом. А я думаю, что это не совсем так. Стратегия есть, но она - как эротические фантазии пьяного подростка - одновременно проста и нереализуема. Именно о ней проговариваются путинские пропагандисты, например, Симоньян, которая периодически прямо таки голосит: «Спокойно, Козлодоев (Путин), сядем все. Гаага ждёт».

Надеются они только на то, что победителей не судят, в том числе и в Гааге. Чтобы не сесть, им нужно любой ценой победить.

Как победить в противостоянии с большей частью цивилизованного мира - непонятно. Но иного варианта у них нет, иначе тюрьма, причём в лучшем случае. Поэтому они просто с маниакальным упорством бросают в бойню всё больше пушечного мяса, ракет, денег.

Именно в рамках реализации стратегии «победить, чтобы не сесть» сегодня принято решение об резком увеличении численности российской армии.

Однако рост количества скормленного украинской арте российского пушечного мяса ход войны не изменит. Победа России в этом противостоянии просто физически не возможна. Для неё у страны нет ни высоких технологий, ни идйно мотививированного сплоченного населения, ни эффективной современной армии, ни достаточного экомического потенциала, ни квалифицированных военных и гражданских управленческих кадров. Везде воровство и разруха.

Единственное, чего в реальности путинские власти пытаются сейчас добиться - отсрочить час расплаты за свои преступления. Но саму расплату им отменить не удастся. Сядут все.

Игорь Эйдман, Telegram

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