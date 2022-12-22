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Wildberries.by запретили продавать печатные издания

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  • 22.12.2022, 18:47
  • 1,406
Wildberries.by запретили продавать печатные издания

Белорусы не смогут купить книги в популярном интернет-магазине.

Министерство информации сообщило, что на три месяца приостанавливает деятельность распространителя печатных изданий ООО «ИМВБРБ». Этой компании принадлежит популярный у белорусов интернет-магазин wildberries.by.

«Данным обществом с ограниченной ответственностью были нарушены сроки обращения в Министерство информации Республики Беларусь с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий», — говорится в сообщении.

Ранее сайт Charter97.org писал, что белорусы жалуются на доставку с Wildberries.

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