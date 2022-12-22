Экс-посла Беларуси в Аргентине будут судить заочно 1 22.12.2022, 19:17

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Владимир Астпенко

Якобы за коррупцию.

Следственный комитет начал процесс спецпроизводства в отношении дипломата Владимира Астпенко. Об этом сообщила 21 декабря пресс-служба ведомства. Астапенко был послом Беларуси в Аргентине, но ушел после выборов в августе 2020 года. Сейчас он работает в Объединенном переходном кабинете вместе со Светланой Тихановской, но судить его будут не за это.

Владимира Астапенко обвиняют по ч.3 ст. 210 (завладение имуществом в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий) Уголовного кодекса Беларуси.

Спецпроизводство в отношении дипломата начато 21 декабря.

Владимир Астапенко занимал пост посла Беларуси в Аргентине (Восточной Республике Уругвай, Республике Парагвай и Республике Перу по совместительству). Он подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября 2020 года, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа»

3 ноября того же года Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе». Астапенко в корне не согласен с такой формулировкой причины своего увольнения и пробовал через суд изменить формулировку причины увольнения, однако суд его требование не удовлетворил.

Ему пришлось покинуть Беларусь.

Что такое специальное производство

Как объясняют на сайте СК, «специальное производство — производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс». То есть спецпроизводство фактически является первым шагом к недавно узаконенным в Беларуси заочным судам над теми, кто находится за границей.

Вместе с объявлением об открытии специального производства СК вызывает фигурантов в Беларусь для проведения следственных действий — публикация этой информации на сайте ведомства по нынешнему закону считается надлежащим уведомлением.

Напомним, Александр Лукашенко в июле подписал закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют судить белорусов, находящихся за границей, заочно и даже приговаривать их к расстрелу.

Как показала практика, «проведение предварительного расследования в порядке спецпроизводства» занимает немного времени. Например, дело олимпийской чемпионки Александры Герасимени заняло всего две недели и уже рассматривается в суде. Как показала практика, проведение предварительного расследования в порядке спецпроизводства занимает немного времени. Правда, нужно отметить, что дело в отношении олимпийской чемпионки возбуждено в апреле 2021 года, и основное следствие длилось больше года.

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