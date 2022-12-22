Татарстан взбунтовался против запрета называть главу республики президентом 22.12.2022, 19:22

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Депутаты Государственного Совета Татарстана отказались принимать поправки к конституции региона.

Депутаты Государственного Совета Татарстана отказались принимать поправки к конституции региона, согласно которым президента республики следует называть главой. Комитет по госстроительству местного парламента рекомендовал отозвать инициативу, внесенную накануне, сообщает «Коммерсантъ».

Несколько членов комитета призвали сохранить должность президента Татарстана в регионе. Депутат-единоросс Марат Галеев напомнил, что ее ввели на первых выборах в 1991 году и «народ голосовал за должность президента». «Его надо оставить. В любом правиле есть исключения», — поддержал его глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов.

Также депутаты возмутились попыткой убрать знание обоих государственных языков республики — русского и татарского — из требований к кандидату на пост президента.

Проект поправок к конституции Татарстана убирает из ее текста упоминание о суверенитете республики и договоре о разграничении полномочий, который истек еще в 2017 году. Также инициатива запрещает избираться одному и тому же человеку на пост главы более двух сроков подряд. Исключение сделано для действующего руководителя Татарстана Рустама Минниханова, предыдущие сроки которого обнуляются.

Татарстан остается последним регионом России, глава которого именуется президентом. Остальные президенты республик стали главами в соответствии с законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», принятом в конце 2021 года.

Депутаты Госсовета Татарстана изначально не поддерживали эту законодательную инициативу. В Кремле о законопроекте высказались положительно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в стране должен остаться один президент.

По мнению Минниханова, авторам законопроекта следовало приехать в Татарстан и проконсультироваться с членами регионального парламента. Он напомнил, что местные парламентарии комментировали инициативу еще во время его рассмотрения Госдумой.

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга. Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали», — рассказал Минниханов журналистам.

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