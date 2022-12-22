Как больницы и поликлиники будут работать на Рождество и Новый год 1 22.12.2022, 19:35

1,850

Минздрав разъяснил.

В Минздраве утвердили график работы учреждений здравоохранения на зимние праздники в декабре 2022-го и в январе 2023-го, передает пресс-служба ведомства.

В частности, на католическое Рождество 25 декабря и на православное Рождество 7 января больницы и поликлиники будут работать по графику праздничного дня. 31 декабря медучреждения работают по графику субботы. А 1 и 2 января — режим работы праздничного дня.

Такое расписание утверждено для всех организаций Минздрава: амбулаторно-поликлинической службы, станций переливания крови, санитарно-эпидемиологических центров, аптек и службы медтехники, организаций особого типа, больниц, в том числе РНПЦ.

А вот для службы неотложной медицинской помощи время праздников пройдет в режиме повышенной готовности.

- В Беларуси будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению, - заверили в Минздраве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».