ЧВК «Вагнер» начала закупать оружие в Северной Корее 11 22.12.2022, 19:41

5,022

Количество оружия, которое получили россияне, не изменит динамику боевых действий в Украине.

КНДР поставила партию вооружений для ЧВК «Вагнер», воющей в Украине, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник администрации США.

По его словам, речь идет о первой, пробной партии, которая была доставлена в ноябре и включала артиллерийские снаряды и ракеты.

Оплату оружия провела сама ЧВК «Вагнер», глава которой Евгений Пригожин, по оценкам американской разведки, тратит 100 млн долларов в день, чтобы оплачивать боевые действия в Украине.

По словам источника Reuters, США оценивают численность бойцов «Вагнера» в 50 тысяч человек, из которых лишь 10 тысяч - профессиональные наемники, а оставшиеся 40 тысяч - заключенные российских колоний, которых Пригожин старательно вербовал с лета.

Сейчас у Пригожина, ресторатора из Санкт-Петербургах 1990-х, разбогатевшего на многомиллиардных контрактах на питание для Минобороны, возникли проблемы с вербовкой новых наемников, а ряды его ЧВК пополняют боевики из Ливии, Сирии, ЦАР и Мали, говорит американский чиновник.

Силы «Вагнера», по американским данным, понесли большие потери в битве за Бахмут, где погибли не менее тысячи бойцов Пригожина, главным образом заключенные.

Партия оружия из КНДР, которую закупил «Вагнер», едва ли поменяет расстановку сил на поле боя, считает источник Reuters. Впрочем, добавляет он, США обеспокоены, что Северная Корея «планирует поставить больше военного оборудования» ЧВК, которая находится под американскими санкциями и отрезана от поставок западной техники.

О том, что президент России Владимир Путин обратился к КНДР с просьбой о поставках вооружений, стало известно в августе. Источник Bloomberg, знакомый с российской оборонной политикой, утверждал, что речь шла о закупке северокорейской артиллерии.

Ким Чен Ын стал одним из немногих мировых лидеров, признавших независимость «ДНР» и «ЛНР» и вел переговоры об открытии посольств на оккупированных территориях Украины.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин рассказывал летом, что прорабатывает экономическое сотрудничество с КНДР, в том числе отправку бригад северокорейских строителей на восстановление инфраструктуры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».