Лукашенко будет лично отбирать материальную помощь талантливой молодежи за политические взгляды

Лукашенко будет лично отбирать материальную помощь талантливой молодежи за политические взгляды7
- 22.12.2022, 19:54
- 8,212
У диктатора совсем плохо с деньгами.
Любопытное нововведение появилось в законодательстве о поддержке талантливой молодежи. Теперь материальную помощь и льготы, выплаченные молодым людям за выдающиеся достижения, будут отбирать по решению Александра Лукашенко за оппозиционные политические взгляды.
Напомним, указ О деятельности специальных фондов Лукашенко был подписан 16 декабря и опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Теперь поощренное лицо может быть лишено права на материальную выплату и звания лауреата фонда, если будет замечено в оппозиционной режиму деятельности. Для этого достаточно получить административное или уголовное наказание по печально известным политическим статьям — нарушения «порядка организации или проведения массовых мероприятий», «экстремистские» материалы, к которым в современной Беларуси относится любой альтернативный провластному контент, а также пропаганда и распространение национальной беларусской символики.
После определенной процедуры решением Лукашенко награжденное лицо обязано вернуть выплаченные деньги в течение 6 месяцев, либо деньги будут взысканы через суд.
В случае отбывания лицом, лишенным поощрений фондов, наказания срок возврата денежных средств, выплаченных в виде поощрений фондов, продлевается на срок отбывания наказания.