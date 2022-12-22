Путин впервые назвал войну войной 19 22.12.2022, 20:07

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И захотел ее быстрее закончить.

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 декабря, назвал вторжение в Украину войной вместо «специальной военной операции» — термина, который чиновники использовали на протяжении 10 месяцев конфликта.

«Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться», — заявил Путин, добавив, что чем быстрее это произойдет — тем лучше.

Россия, по словам президента, никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, в отличие от властей в Киеве, которые «запретили себе» вступать диалог с РФ.

«Тем не менее рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше», — сказал Путин.

Россия, по словам Путина, будет иметь в виду поставки Киеву систем ПВО Patriot, призванных обеспечить защиту от обстрелов инфраструктуры, в результате которых миллионы украинцев остались без света и тепла.

«Это достаточно старая система, она не работает так, как, скажем, наша С-300, — сказал Путин. — Но тем не менее те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие — ну и ладно. <…> Противоядие всегда найдется».

По словам президента РФ, поставки американских вооружений «только затягивают конфликт». «Те, кто это делают, делают это зря», — добавил Путин.

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