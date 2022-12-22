В 15 городских и шести сельских школах Беларуси детей перестанут кормить завтраками 4 22.12.2022, 20:21

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Отмену завтраков в Минобразовании назвали «экспериментом».

Стало известно, что Минобразование запустило в нескольких белорусских школах пилотный проект по питанию учеников, пишет БелТА. В частности, эксперимент со школьным питанием проведут на базе 15 городских школ и гимназий, а также в 6 сельских школах. От каждой области Беларуси и Минска поучаствуют три учреждения образования.

Например, в Минске эксперимент со школьной едой проведут в 52-й и 121-й средних школах и в 16-й гимназии. А на Гродненщине участниками пилотного проекта станут средняя школа №37 в Гродно, средняя школа №1 в Щучине, а также Верейковская средняя школа в Волковысском районе.

Суть эксперимента в том, что в школах отменят завтраки. То есть дети будут первый раз кушать в школе, спустя 3,5 часа после начала занятий. Это связано с тем, что обычно в школах большой остаток ранних завтраков, так как дети из дома приходят сытыми.

- Первый прием пищи школьники будут получать позже и это будет обед. В сельских школах все приемы пищи и их время сохраняются, - сообщили в Минобразования.

Но вообще количество приемов пищи скорректируют по времени нахождения детей в школе. Если пребывание в школе от 3,5 до 6 часов, то питание будет одноразовым. Школьный день от 6 до 10 часов предполагает два приема пищи. Если ребенок в школе более 10 часов, то покормить должны трижды.

Также скорректируют и меню на основе ответов в анкетировании родителей и детей.

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