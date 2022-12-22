Зеленский о результатах визита в США: Едем домой с тем, что действительно поможет
- 22.12.2022, 20:28
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Президент Украины записал видеообращение.
Украинская делегация возвращается из Вашингтона в Украину с хорошими результатами и именно с тем, что действительно поможет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
«Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим «патриоты» в Украине и в Соединенных Штатах, мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже», - отметил президент Украины.
Зеленский также поблагодарил президента США Джо Байдена и за помощь, и за его международное лидерство, и за настроенность на победу.
«Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов Америки – обеим палатам, обеим партиям, всем поддерживающим Украину, всем желающим победы так же, как и все мы. Победа будет!», - подчеркнул глава государства.