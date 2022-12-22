В 11 районах Беларуси высокий уровень радиации выявили в ягодах, грибах и мясе лося 2 22.12.2022, 20:33

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Радиация сильно превышает допустимые значения.

На территории Гомельской области, в 11 районах специалисты выявили высокий уровень радиации я грибах, ягодах и мясе лося. Подробнее сообщили в Гомельской областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Речь идет о результатах проверки за ноябрь 2022-го. Так, в ноябре гомельские эпидемиологи взяли исследовали более 1030 пробы пищевых продуктов на содержание цезия-137.

Так, в 103 пробах из государственного сектора превышений уровня содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде не обнаружили. А вот в частном секторе в 1 пробе лесных ягод и консервах из них нашли превышение уровня радиации, также не прошли проверку 13 проб свежих грибов и грибных закаток, высокой оказался уровень радионуклидов в 2 пробах сушеных грибов и еще в 3 пробах мяса лося.

Например, оказался высоким уровень цезия-137 в черничном варенье в Наровлянском районе, а также в свежих и консервированных грибах и в Калинковичском и Хойникском район.

- При нормативе 500 Бк/кг, уровни содержание цезия-137 в пробах мяса лося составили от 664 Бк/кг до 2705 Бк/кг в Наровлянском районе, - указали эпидемиологи.

В общем, превышения норм зарегистрировали в продукции из Гомельского, Калинковичского, Кормянского, Мозырского, Наровлянского, Речицкого, Лельчицкого, Чечерского и Хойникского - всего в 11 районах.

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