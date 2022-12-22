На сборах под Гродно использовали «опыт СВО» 1 22.12.2022, 21:03

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Сборы проходили на Гожском полигоне.

На сборах с гранатометчиками, пулеметчиками, расчетами автоматических станковых гранатометов АГС-17 на Гожском полигоне под Гродно использовали «опыт СВО».

Об этом сообщил руководитель мероприятия – замкомандира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии подполковник Андрей Бычек. На данный момент сборы подходят к завершению.

«При подготовке и проведении контрольных занятий, как и в другие дни сборов, использовался актуальный опыт проведения специальной военной операции в Украине. Военнослужащих учили во время выполнения упражнений учебных и контрольных стрельб из штатного вооружения и отработки нормативов максимально использовать укрытия и складки местности, действовать по-боевому. На всех этапах сборов по специальностям проводились занятия по медицинской подготовке, в ходе которых личный состав освоил основы тактической медицины», — приводит его слова пресс-служба Минобороны Беларуси.

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