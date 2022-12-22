Гражданам Беларуси запретили владеть оружием в Литве 22.12.2022, 21:19

В Литве проживают 46 граждан Беларуси, имеющих разрешения на хранение или ношение оружия.

Литовский парламент запретил проживающим в стране гражданам Беларуси и России владеть оружием. Сегодня Сейм одобрил поправки к Закону о контроле оружия и боеприпасов, разрешающие частным торговцам оружием в Литве продавать оружие категории А в гражданском обороте.

Закон также регулирует запрет на приобретение и хранение оружия, оружейных принадлежностей, боеприпасов и их частей негражданами РФ и Беларуси.

Не позднее, чем в течение одного года, они будут обязаны продать оружие, оружейные принадлежности, боеприпасы и их части через уполномоченную торговать оружием организацию или сдать их в орган полиции для утилизации. После их разрешения на хранение или ношение оружия будут аннулированы. В противном случае оружие будет конфисковано, а разрешения также аннулированы.

За поправки к Закону проголосовали 112 членов Сейма, 1 — против и 13 воздержались, сообщает пресс-служба Сейма Литвы. Закон вступает в силу 1 апреля 2023 года.

По данным Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы (КНБО), в настоящее время в Литве проживают 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси, имеющих разрешения на хранение или ношение оружия.

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