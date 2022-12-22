Путин отменил ежегодную встречу с олигархами 11 22.12.2022, 21:33

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Президент РФ сослался на эпидемиологическую обстановку.

Вслед за посланием Федеральному собранию и большой пресс-конференцией президент России Владимир Путин отменил еще одно мероприятие, которым традиционно завершал год.

Ежегодная встреча с представителям крупного бизнеса, на которую в Кремль съезжались богатейшие россияне и топ-менеджеры госкорпораций, на этот раз не состоится, сообщил Путин в четверг.

По словам президента, причина - в «эпидемиологической обстановке». «Сейчас COVID начал подниматься опять, еще одна напасть - грипп свиной. Вопрос только вот в этом», - сказал Путин, добавив, что поддерживает контакты с бизнесменами и мог бы их собрать, если бы не вирусы.

«Они ведь друг для друга могут представлять с эпидемиологической точки зрения определенную опасность. Дело только в этом», - повторил Путин.

Некоторые представители российских компаний находятся под санкциями, и им сейчас нелегко, продолжил Путин. При этом, отметил он, большинство бизнесменов являются патриотами России, хотя некоторые стремятся жить за рубежом.

«Интересы страны заключаются в том, чтобы они работали эффективно, исправно платили налоги», - подчеркнул Путин.

«А если человек не связывает свою жизнь с этой страной (Россией - ред.), а просто деньги отсюда вынимает, тогда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает. Он дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. Такие люди представляют для нас опасность», - заключил президент.

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