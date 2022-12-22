ВСУ ликвидировали гонщика из Пермского края 3 22.12.2022, 21:39

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Оккупант был пулеметчиком.

Победитель гонок на спортивных машинах был ликвидирован в Украине, сообщили в администрации Березниковского городского округа.

22 декабря в Березниках прошло прощание с 44-летним Николаем Рудаковым, который погиб в Украине. Оккупант родился в поселке Орел Усольского района. Окончил Орлинскую школу, в эти же годы учился в музыкальной школе. В начальных классах заинтересовался автоделом и начал участвовать в гонках. Он участвовал во многих соревнованиях и часто завоевывал награды.

В середине 1990-х годов служил в армии. На войне в Украине был пулеметчиком стрелковой роты войсковой части 65384. Оккупанта ликвидировали 13 ноября.

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