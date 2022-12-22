Данилов: Визит Зеленского в США ознаменовал переход на новый этап войны за независимость Украины 22.12.2022, 21:53

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Алексей Данилов

Украина больше не будет в сфере влияния РФ.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который состоялся накануне, ознаменовал переход на новый этап войны России против Украины, заявил 22 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, назвав конфликт войной за независимость Украины.

Об этом он сказал на конференции глав зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает пресс-служба СНБО.

По мнению Данилова, после завершения войны в мире будут созданы новые союзы и альянсы и конфигурации «преимущественно регионального типа», и Украина вместе с союзниками в таких объединениях должна играть ведущую роль.

«Необходимо изучить уроки прошлого, чтобы смотреть на новые горизонты, – добавил секретарь СНБО. – Мнение, что Россия должна остаться в тех границах, в которых она сегодня существует, что ее не нужно трогать и раздражать, не является для нас конструктивным, поскольку новые попытки России уничтожить нас как государство будут вопросом короткого времени».

Говоря о глобальных тенденциях, он отметил, что ранее мировые исследовательские институты в своих прогнозах «относили Украину, Грузию и Молдову к сфере влияния России». Для Украины это неприемлемо, подчеркнул секретарь СНБО. «24 февраля начался наш путь, чтобы окончательно вырваться из этой парадигмы», – добавил он.

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